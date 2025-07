Verifica dell’età online | Future Proof Society lancia double-blind per tutelare i minori

Oltre il 62% degli 11-13enni italiani possiede un account social, spesso creato con dati falsi o con l'aiuto di un adulto. Un terzo dei bambini tra i 6 e i 10 anni utilizza lo smartphone ogni giorno, mentre solo il 30% delle famiglie ricorre a sistemi di parental control. Sono numeri che fotografano una realtà in cui la tecnologia corre più veloce della capacità di proteggerla. A indicare una via d'uscita è Future Proof Society (FPS), che insieme a InnovUp e Italian Tech Alliance ha presentato oggi a Roma, nello spazio Europa Experience – David Sassoli, un nuovo studio e una proposta concreta di regolamentazione europea.

La Commissione Ue ha presentato delle linee guida per la protezione digitale dei minori e un prototipo di un'applicazione per la verifica dell'età degli utenti sulle piattaforme ai sensi del Digital Service Act. Lo ha annunciato la vice presidente della Commissio

Internet, 'Age Verification: da Future Proof Society': nuova proposta europea a tutela minori - In un'epoca in cui l'accesso al digitale da parte dei minori avviene sempre prima e spesso senza adeguati strumenti di protezione, la questione della verifica dell'età online si impone come priorità u ...

