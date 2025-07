Douglas Luiz Everton: Toffees in vantaggio sul West Ham, da sciogliere il nodo formula con la Juve. Gli aggiornamenti sul centrocampista brasiliano. Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, potrebbe essere uno degli oggetti più ambiti del mercato estivo. Come riportato da Tuttosport, il giocatore, che è di proprietà dei bianconeri, è nel mirino dell’ Everton, che ha fatto sapere di volerlo a tutti i costi. Il club inglese ha avviato i contatti con il mercato Juve  per acquisire il brasiliano, che potrebbe essere ceduto per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro (10 per il prestito oneroso più altri 30 per il riscatto). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Everton: Toffees ora in vantaggio sul West Ham, da sciogliere il nodo formula con la Juve. Gli aggiornamenti sul brasiliano