LIVE Italia-Cina 12-10 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.50 Goooooooooooooooool, Leone da posizione quasi impossibile, Italia-Cina 12-10. 6.23 Rete di Yan, Gant non riesce a coprire, Italia-Cina 11-10. 6.38 Due metri fischiato a Gant. 7.55 Inizia l’ultimo quarto di partita, palla alla Cina. Finisce il terzo quarto, Italia-Cina 11-9. 0.06 Rete della Cina con Zhang, errore di Ranalli in fase difensiva, Italia-Cina 11-9. 1.00 Errore in fase offensiva per la Cina. 2.25 Goooooooooooool, Ranalli su rigore, Italia-Cina 11-8. 2.50 Rete di Yan, attenzione alla nazionale cinese, Italia-Cina 10-8. 3.31 Rete di Nong, la nazionale cinese resta in partita, Italia-Cina 10-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 12-10, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

