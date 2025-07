Un bacio non richiesto può costarti il posto di lavoro la sentenza

Nei rapporti di lavoro bisogna stare molto attenti a non superare quel confine che separa i gesti cortesi o amichevoli, dagli atti che possono costituire una molestia e un’indebita “invasione” dello spazio personale e della piĂą intima sfera di affettivitĂ . A ricordarlo è una recente sentenza, la n. 150, con cui la Corte d’appello di Torino ha condannato per molestie un dipendente che si era “allargato” e si era preso la licenza di baciare la collega, all’improvviso, senza consenso e con un gesto che non ha ottenuto l’effetto sperato. Vediamo piĂą da vicino la vicenda e la decisione, perchĂ© la magistratura ha offerto utili chiarimenti in grado di orientare i comportamenti di tutti i dipendenti, e soprattutto di quelli che vivono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Un bacio non richiesto può costarti il posto di lavoro, la sentenza

