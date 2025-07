Toni Servillo e le quattro stagioni di Vivaldi inaugurano un estate da re alla reggia di Caserta

Sabato 19 luglio, ore 21, l’Accademia Barocca di Santa Cecilia in scena con Giovanni Andrea Zanon in un viaggio tra musica, parola e suggestione barocca. Caserta, 16 luglio 2025 –  Un luogo simbolo del patrimonio artistico italiano, una voce tra le piĂą intense del teatro e del cinema contemporaneo, e la musica immortale di Antonio Vivaldi: così si apre, sabato 19 luglio, alle ore 21, la IX edizione di  Un’Estate da RE  nella magnifica cornice del Primo Cortile della  Reggia di Caserta. Toni Servillo, attore campano di fama mondiale, darĂ voce a quattro sonetti che accompagnano Le Quattro Stagioni, in un raffinato incontro tra parola e musica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it