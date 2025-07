Manuel Maura | Io e Francesca Sorrentino non stiamo insieme vi spiego perché al matrimonio ci siamo appartati

Manuel Maura racconta in un'intervista a Fanpage la veritĂ sul rapporto con la sua ex Francesca Sorrentino, con cui partecipò a Temptation Island 2023. Si definisce single: "Al momento sto facendo un percorso per stare bene con me stesso", ma non esclude ritorni futuri. E sulle voci di un riavvicinamento tra loro al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: "Ha avuto un problema con il vestito, per questo abbiamo lasciato la chiesa insieme". 🔗 Leggi su Fanpage.it