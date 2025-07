La Germania si oppone al nuovo bilancio UE targato von der Leyen.

A differenza di quanto avvenuto in passato, la proposta redatta dalla Commissione UE risente di un approccio verticale che non avrebbe tenuto conto delle consuete e necessarie consultazioni con Stati membri, Parlamento europeo, Comitato delle Regioni, imprese e organizzazioni non governative, come sottolinea David Carretta nella sua newsletter quotidiana Il Mattinale europeo. Non a caso le critiche più forti giungono proprio dal Paese più importante dell’UE: la Germania. Berlino ritiene “inaccettabile” un aumento sostanziale del quadro finanziario pluriennale, soprattutto “in un momento in cui tutti gli Stati membri stanno compiendo notevoli sforzi per consolidare i loro bilanci nazionali”, ha dichiarato mercoledì sera il portavoce del governo Stefan Kornelius, secondo quanto riferiscono i media tedeschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

