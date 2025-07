Rocca San Giovanni la scuola di via Paolucci diventa più efficiente e accogliente

La scuola di via Raffaele Paolucci si rifà il look puntando sull’efficienza energetica. Il Comune ha annunciato interventi per 134.935 euro che comprendono la sostituzione degli infissi con nuovi serramenti in pvc e l’ammodernamento dell’illuminazione interna ed esterna con un sistema a led. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - paolucci - rocca - giovanni

Estate Roccolana 2025 continua con la magia! Sabato 19 Luglio – ore 21:30 Piazza degli Eroi – Rocca San Giovanni Preparati ad una serata unica con Oscar Strizzi: magia, spettacolo e arte per grandi e piccoli, in una Piazza che si trasformerà in u Vai su Facebook

Rocca San Giovanni, la scuola di via Paolucci diventa più efficiente e accogliente; Scuola più green e accogliente a Rocca San Giovanni: al via lavori per 135 mila euro alla scuola di via Paolucci; Scuola più green e accogliente a Rocca San Giovanni: al via lavori per 135 mila euro alla scuola di via Paolucci.

Rocca San Giovanni: verso una scuola più efficiente e sostenibile - Efficientamento energetico e relamping per la scuola di via Raffaele Paolucci a Rocca San Giovanni: un investimento da 135mila euro ... Segnala abruzzonews.eu

Rocca San Giovanni, efficientamento energetico e relamping per la scuola di via Paolucci - Efficientamento energetico e relamping per il plesso scolastico di via Raffaele Paolucci per un totale di € ... abruzzolive.it scrive