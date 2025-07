Collettore del Garda viabilità e scuola nella manovra estiva della Provincia di Verona

Un milione di euro per il collettore fognario del Garda, due milioni per la realizzazione dell’aula magna dell’istituto alberghiero Carnacina a Bardolino, 10,1 milioni di euro confermati e finalizzati all’assegnazione di contributi ai Comuni per la soluzione di alcune criticità viabilistiche: il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Collettore del Garda, in arrivo 50 milioni di euro. «Opera strategica» - È stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Infrastrutture per destinare nuove risorse al completamento dei lavori per il nuovo collettore del Lago di Garda.

