Dacia Duster alla prova | il suv che fa il suo dovere anche off-road

Dimenticate l’idea di un suv da passerella. La nuova Dacia Duster – giunta alla sua terza generazione – è un’auto concreta, che punta sull’essenziale senza rinunciare al necessario. L’abbiamo messa alla prova sulle strade e sugli sterrati delle valli bergamasche, tra curve in quota e tratti off-road veri. Il risultato? Un mezzo solido, versatile, con qualche spunto interessante. Una piattaforma che fa la differenza. La base tecnica è la piattaforma CMF-B, già vista su altri modelli del gruppo Renault. Il comportamento su strada è migliorato, con una riduzione del rollio (fino al 21%) che si avverte soprattutto nei cambi di direzione e nelle curve più strette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dacia Duster alla prova: il suv che fa il suo dovere, anche off-road

