Rios Inter, i nerazzurri hanno qualche possibilitĂ di superare la concorrenza dei giallorossi? Il punto sulla trattativa per il giocatore del Palmeiras. Rios Inter sembrava essere definitivamente sfumata ma può esserci ancora un colpo di scena. Il giovane talento brasiliano seguito con attenzione sul mercato europeo, resta in attesa di sviluppi concreti per il suo trasferimento in Serie A dal Palmeiras. Come riportato da Alfredo PedullĂ su X, al momento non risultano visite mediche programmate nĂ© con la Roma nĂ© con altri club italiani, contrariamente a quanto emerso nelle ultime ore. In particolare, la Roma non ha ancora fissato alcun appuntamento ufficiale per l’idoneitĂ sportiva del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rios Inter, la Roma esita: c’è ancora speranza per l’Inter? Le parole di Pedullà sulla trattativa con i giallorossi