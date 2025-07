Ti serve una colonscopia? Attesa fino a fine 2027 Pagando 400 euro invece anche subito

Riporta la segnalazione: Altra perla dopo quella del ticket per le ricette. Episodio di un giorno fa. ll medico del servizio pubblico prescrive per una persona, che ha tra l'altro avuto problemi non piccoli di reni, una colonscopia da fare entro un certo periodo. Ebbene, la prima data utile a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: colonscopia - serve - attesa - fine

Riceviamo e pubblichiamo dallo SPORTELLO DELLA SALUTE - ABBIATEGRASSO COMUNICATO - Giugno 2025 - LA SANITA' E' UNO STRUMENTO, NON IL FINE. IL FINE E' LA SALUTE ABBIATEGRASSO, 06 Luglio 2025 Gli Sportelli per il Diritto alla Salut Vai su Facebook

Ti serve una colonscopia? Attesa fino a fine 2027. Pagando 400 euro invece anche subito :: Segnalazione a Forlì; Liste d'attesa: 4 anni per una colonscopia programmata, 3 mesi per una visita urgente. Anche il tumore può «aspettare». Dove si attende di più; Liste di attesa: cosa sapere e come agire.

Liste di attesa 2025: quasi 200 giorni per una colonscopia - Approfondisci le liste di attesa 2025 e scopri come il Servizio Sanitario Nazionale sta rispondendo alle esigenze. Si legge su ok-salute.it

Sanità, lunghe liste d’attesa in Italia: un anno per la mammografia e 190 giorni per la colonscopia - Il panorama sanitario italiano, come evidenziato dai dati provenienti dalla piattaforma nazionale sulle liste d'attesa del Ministero della Salute e Agenas, mostra un quadro contrastante. Scrive informazione.it