Como pagano succo di frutta e latte al supermercato | in realtà nascondono 550 euro di superalcolici

Como ‚Äď Due persone sono state arrestate mercoled√¨ sera dalla polizia di Stato di Como per furto aggravato in concorso. Si tratta di una donna di 37 anni originaria di Verbania, senza fissa dimora e con precedenti specifici, e di un cittadino i ndiano di 36 anni, residente in provincia di Cremona, anch'egli gravato da numerosi precedenti penali. L'episodio √® avvenuto intorno alle 21:00 all'interno di un supermercato di via Carloni, dove i due hanno tentato di oltrepassare le casse automatiche occultando merce del valore complessivo di 550 euro, principalmente superalcolici, all'interno delle proprie borse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Como, pagano succo di frutta e latte al supermercato: in realt√† nascondono 550 euro di superalcolici

