Agostino Fani in azzurro | convocato nella nazionale di tiro con l' arco

Il bibbienese Agostino Fani è stato convocato nella nazionale italiana Tiro con l’Arco. La notizia è stata data dall’assessora allo Sport Francesca Nassini che commenta: "Una soddisfazione enorme quella che ci troviamo a condividere oggi con tutta la comunità e il mondo sportivo locale. Agostino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

