Emma Watson nei guai con la polizia patente sospesa e multa da capogiro

Hermione era una bambina di quelle che si definiscono, a buon ragione, molto più mature della propria età . La saggezza dell’eroina di Harry Potter, però, non sembra esser stata appresa dall’attrice che l’ha per anni interpretata. Emma Watson, studentessa e attivista, è finita nei guai con la legge per aver guidato a una velocità decisamente superiore a quella consentita dal codice della strada. Emma Watson supera i limiti. Gli inglesi sono particolarmente severi, specie quando si parla di codice della strada. Il 31 luglio del 2024, così come riportato dal Sun, sulla trafficata Banbury Road di Oxford, una vettura targata Audi è stata colta a procedere a una velocità superiore a quella massima consentita dalla legge: raggiungeva le 38 miglia orarie (circa 60 kmh) lì dove il limite era di 30 miglia all’ora (pari più o meno a 50 kmh). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emma Watson nei guai con la polizia, patente sospesa e multa da capogiro

