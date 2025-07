Ariana Grande rassicura i fan, anticipando nuovi progetti per un suo ritorno alla musica che potrebbe concretizzarsi nel 2026, a distanza di due anni dall’ultimo lavoro in studio, Eternal Sunshine. La cantante recentemente si è dedicata su una serie di progetti cinematografici, tra cui l’acclamato adattamento di Wicked dello scorso anno, il suo prossimo sequel Wicked: For Good e la vedremo nel quarto capitolo di Ti Presento I Miei, al fianco di Robert De Niro e Ben Stiller. Nella giornata di ieri inoltre è stato annunciato che la Grande avrĂ un altro ruolo da protagonista, questa volta nel ruolo di un personaggio non ancora confermato nel prossimo adattamento animato di Oh, The Places You’ll Go! della Warner Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande rivela sul suo futuro nella musica: “Sto lavorando a un nuovo progetto per il 2026”