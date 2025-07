Siria il presidente ad interim | Drusi parte integrante del Paese

Il presidente ad interim della Siria Ahmad al-Sharaa ha affermato giovedì che i drusi sono parte integrante del Paese e ha denunciato le azioni di Israele come fonte di divisione. Al-Sharaa ha parlato dopo giorni di scontri tra miliziani drusi e tribù beduine sunnite insieme alle forze di sicurezza governative che hanno causato decine di morti dopo gli attacchi israeliani in Siria. "Affermiamo che la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà è una delle nostre priorità principali", ha detto rivolgendosi specificamente al popolo druso in Siria. "Respingiamo qualsiasi tentativo, straniero o interno, di seminare divisione tra le nostre fila.

I riservisti drusi dell’Idf scrivono a Netanyahu: “Pronti a combattere in Siria per difendere i nostri fratelli” - “Quando il leader siriano Ahmed al-Sharaa al Jolani si sveglia la mattina e vede i risultati dell’attacco dei caccia dell’aeronautica militare israeliana, capisce che Israele è determinato a impedire che venga fatto del male ai drusi in Siria; è nostro dovere proteggerli da qualsiasi danno, per il bene dei nostri fratelli drusi in Israele, per la loro lealtà verso lo Stato e per il loro immenso contributo alla sicurezza di Israele”.

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunitĂ molto coese e riservate

Siria di nuovo in fiamme, drusi presi di mira dai gruppi islamisti: “Si rischia un’altra guerra civile” - Il racconto di A. da Suwayda (Siria) a Fanpage.it: “Sono entrati e hanno cominciato a fare esecuzioni di massa di uomini, compresi giovani e anziani religiosi drusi che sono stati giustiziati a sangue freddo nelle strade, nei parchi pubblici e all'interno delle loro case - spesso davanti ai bambini - in scene che costituiscono chiaramente crimini di guerra e atti di pulizia settaria”.

Siria, ritiro dei militari da Sweida: in vigore accordo per tregua. Sharaa: «Puniremo i responsabili degli abusi contro il popolo druso» - Sharaa ha annunciato il trasferimento della responsabilità del mantenimento della sicurezza nella città meridionale di Sweida, teatro ... Si legge su ilmattino.it

Siria, esercito si ritira da Sweida: tregua tra governo e drusi - L'esercito siriano ha iniziato a ritirarsi dalla città a maggioranza drusa di Sweida, attaccata dalle truppe con 350 morti tra i civili, secondo quanto ... msn.com scrive