Rinnovo del contratto integrativo sarà sciopero alla Lidl anche tra Messina e Milazzo

Fumata nera dalle trattative tra Lidl e sindacati sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. A fronte di fatturato miliardari, l’azienda continua a negare un miglior trattamento ai dipendenti - si legge in una nota. Domani i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sciopereranno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lidl, trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo: sciopero in viale Regione; Lidl Italia: venerdì nuovo sciopero per l'integrativo; LIDL: SECONDO SCIOPERO NAZIONALE PER LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE SUL CONTRATTO INTEGRATIVO.

Lidl Italia, sciopero del 18 luglio: la risposta del presidente Silvestri - La dichiarazione di Massimiliano Silvestri, Presidente Lidl Italia, a commento dello sciopero indetto dai sindacati venerdì 18 luglio ... Da horecanews.it

Venerdì 18 luglio sciopero nei discount Lidl per l’integrativo aziendale - Confermato lo stato di agitazione con il blocco degli orari supplementari e degli straordinari ... Si legge su ilsole24ore.com