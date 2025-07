Dazi Usa in Veneto a rischio oltre 20.000 posti di lavoro

Il Veneto figura tra le regioni italiane più esposte ai dazi Usa al 30%, con un export nei comparti colpiti stimato oltre 3,5 miliardi di euro. ReportAziende.it, su dati Istat-Comext ed Eurostat 2024, individua come aree critiche: occhialeria (distretti di Belluno e Longarone) quota elevata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Negli ultimi dodici mesi, le piccole e medie italiane hanno esportato oltreoceano prodotti per un valore di 66.618 milioni di euro. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con #dazi al 10% l'#export italiano avrebbe una perdita del 6,5%. Vai su Facebook

