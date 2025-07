La Riace di Lucano | caos e 3,3 milioni di debiti

Il ministero dell’Interno ha respinto la pretesa del sindaco di riammette il Comune nei programmi legati all’accoglienza chiedendo addirittura la restituzione dei fondi giĂ erogati. Alla base della decisione le «gravi inadempienze amministrative».. In Spagna la rivolta di Torre Pacheco sbarella la sinistra: invece del pugno duro, spalanca le porte.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Riace di Lucano: caos e 3,3 milioni di debiti

In questa notizia si parla di: riace - lucano - caos - milioni

Cittadinanza facile, quanti "sì" nella Riace di Lucano: i numeri del disastro - Il modello di sinistra perde anche a Riace, simbolo per eccellenza dell'immigrazione alternativa a quella del governo.

Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto dalla carica di sindaco. “Già pronto il ricorso” - Lo ha deciso il tribunale di Locri, accogliendo il ricorso della Prefettura di Reggio Calabria. Il provvedimento arriva per effetto della condanna a 18 mesi, con pena sospesa, rimediata nel processo contro il “paese dell’accoglienza”

Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace per la legge Severino. Lui: “Farò appello, resto in carica” - Il Tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino, ha dichiarato Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace.

CASO LUCANO | Il Ministero chiede di restituire 3,4 milioni di euro di finanziamenti Sprar non rendicontati https://gazzettadelsud.it/?p=2066375 Vai su Facebook

Riace in crisi, tre milioni di debiti, ma arriva Salis: “Lucano ha ancora tanto da dare”; Nuova tegola su Riace, il Viminale chiede la restituzione di 3 milioni di euro per i progetti di accoglienza ·; La Cassazione smonta il processo all’accoglienza. Il modello Riace non è un crimine «.

Riace. Accoglienza, l’opposizione: “conto salato per i cittadini, 3,3 milioni di euro da restituire allo Stato” - I tre consiglieri comunali d'opposizione accusano Mimmo Lucano, responsabile di una gestione fallimentare dei progetti di accoglienza ... Lo riporta msn.com

Riace in crisi, tre milioni di debiti, ma arriva Salis: “Lucano ha ancora tanto da dare” - L’eurodeputata Ilaria Salis accoglie l’invito di Mimmo Lucano per sostenere il borgo calabrese in crisi. Come scrive msn.com