Incidente lungo l’asse mediano morto un 77enne

Il 77enne è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate in seguito all'incidente avvenuto lungo l'asse mediano SS87. Incidente stradale mortale ieri sera nel Napoletano, lungo l'asse mediano SS87, all'altezza dello svincolo di Frattamaggiore, dove un anziano di 77 anni ha perso la vita. Nella collisione sono rimasti coinvolti l'auto a bordo della quale

Grave incidente sull’asse mediano ieri sera all’uscita dello svincolo per #Frattamaggiore: nello scontro tra auto e tir ha perso la vita Gaetano del Prete, di Pomigliano, 77 anni, deceduto in ospedale. Grave la moglie di 76 anni. Indagano i carabinieri della comp Vai su Facebook

Incidente sull’Asse Mediano, auto contro tir: morto un uomo, grave la moglie - L'incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, all'altezza dello svincolo di Frattamaggiore: l'uomo è morto in ospedale, mentre ... Riporta fanpage.it

Schianto sull'asse mediano: muore 77enne, grave la moglie - Incidente all'uscita di Frattamaggiore dell'asse mediano: morto 77enne, grave la moglie di 76 anni ... Si legge su msn.com