Lidl trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo | sciopero in viale Regione

Fumata nera dalle trattative tra Lidl e sindacati sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. "A fronte di fatturati miliardari, l’azienda continua a negare un miglior trattamento ai dipendenti" denunciano i sindacati. Domani Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sciopereranno in tutta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lavoratori Lidl in sciopero, diversi punti vendita chiusi in tutta Italia. I sindacati: «Ora l’azienda torni al tavolo delle trattative» - È stata «straordinaria», secondo i sindacati, l’adesione dei lavoratori della Lidl allo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil.

Cgil: «Dopo lo sciopero alla Lidl si riaprano le trattative» - «È stato un successo lo sciopero che nei giorni scorsi ha interessato i punti vendita della Lidl anche Piacenza, con un’adesione arrivata al 90%», riferiscono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

#Sciopero nazionale in Lidl Italia il 18 luglio. Non si ferma la mobilitazione per un contratto integrativo aziendale giusto. Dopo l'ennesimo incontro senza esito, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs confermano lo stato di agitazione e proclamano una nu Vai su Facebook

Lidl, trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo: sciopero in viale Regione; LIDL: SECONDO SCIOPERO NAZIONALE PER LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE SUL CONTRATTO INTEGRATIVO; Commercio, lavoratori Lidl di nuovo in sciopero venerdì per il contratto.

Lidl Italia, sciopero del 18 luglio: la risposta del presidente Silvestri - La dichiarazione di Massimiliano Silvestri, Presidente Lidl Italia, a commento dello sciopero indetto dai sindacati venerdì 18 luglio ... Segnala horecanews.it

DOMANI SCIOPERO NAZIONALE NEI DISCOUNT DI LIDL, LA REPLICA DEL RETAILER - Dopo un altro nulla di fatto sul fronte delle trattative per il contratto integrativo aziendale, i sindacati annunciano per domani, venerdì 18 luglio, una ... Come scrive corriereortofrutticolo.it