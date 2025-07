Women Power | ad Abano un convegno parole colori e leadership al femminile

La voce oltre lo stereotipo. La parola giusta al momento giusto. Il colore giusto per far risaltare chi sei davvero. Non è una poesia, ma la sostanza viva di Women Power – La voce oltre gli stereotipi d’impresa, il convegno organizzato dal gruppo Terziario Donna Confcommercio Ascom Padova, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it