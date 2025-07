Nordio | Garlasco? Comunque finisca finirà male

È lapidaria, la considerazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla vicenda di Garlasco, in relazione alla nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. «Garlasco, comunque finisca, finirà male – ha dichiarato il ministro dal palco del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca -, perché l'imputato condannato che si è fatto già dieci anni ora emerge che forse non è il colpevole. È emersa la seconda ipotesi, oggi è emerso che potrebbe esserci un terzo. Dopo 18 anni un esame del Dna. La vedo dura da dimostrare». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

