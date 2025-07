Elly Schlein in via D' Amelio imbarazzo in Fdi per le indagini su Galvagno e Amata | celebrazioni ridimensionate

L'imbarazzo per l'inchiesta giudiziaria che vede coinvolti il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, e l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ridimensiona in parte le celebrazioni di Fratelli d'Italia in occasione del 33esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui venne ucciso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Convegno su via d’Amelio spostato da Palermo a Roma: care Colosimo e Meloni, l’imbarazzo vi seguirà ovunque - Ma davvero le super sorelle d’Italia, Chiara Colosimo e Giorgia Meloni, vogliono farci credere che il repentino trasferimento da Palermo a Roma del convegno già organizzato per il 19 luglio, anniversario della strage di Via D’Amelio, dipenda dalla comodità dei relatori e non piuttosto dall’imbarazzo crescente nel partito per l’inchiesta giudiziaria che, per ora, coinvolge il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno e l’assessora regionale, Elvira Amata, entrambe figure di spicco della galassia meloniana? Perché a leggere i comunicati del partito, che sono stati ripresi da diverse testate giornalistiche negli scorsi giorni, questo si ricava: nel giorno più caro alla poetica meloniana, il giorno nel quale la tradizione orale imposta dalla leader e mandata a memoria da stuoli di commentatori fonda la promessa irrevocabile di impegno per lo Stato di Giorgia&Chiara, novelle Frodo&Sam, il 19 luglio appunto, il cerimoniale fiammeggiante che avrebbe imposto a tutto lo stato maggiore del partito di recarsi financo a piedi a Palermo avrebbe ceduto il passo ad un riguardo per nulla ardito alle agende degli illustri relatori.

#Meloni ci tiene tanto alla memoria di #Borsellino, ma non sarĂ a #Palermo nell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Si vergogna del malaffare che sta venendo fuori su FdI in #Sicilia o teme contestazioni che sporcherebbero l'immagine di piĂą amata dagl Vai su X

