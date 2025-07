Le arene estive di cinema a Roma 2025

Anche a metĂ luglio, Roma continua a offrire un’ampia scelta di cinema all’aperto per tutti i gusti e in ogni quartiere. Ecco le arene estive per vivere il grande schermo sotto le stelle. Cortili di Cinema. Fino al 20 luglio Nei cortili delle scuole di Roma Nord (Municipio XV) Proiezioni ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.00 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti Un’iniziativa che trasforma i cortili scolastici in sale a cielo aperto. Ultimo weekend in arrivo! Programma su Comune.roma.it. Roma Cinema Arena. Fino al 24 luglio Parco degli Acquedotti – Via Lemonia, angolo Viale Appio Claudio Proiezioni dalle 21. 🔗 Leggi su Funweek.it