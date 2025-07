Audun Gronvold, 49enne ex sciatore norvegese, è tragicamente morto nella sua baita dopo essere stato colpito da un fulmine. Il massimo degli imprevisti è avvenuto mentre stava trascorrendo una vacanza estiva con la sua famiglia. Inutile la corsa in ospedale, dove è morto martedì 15 luglio per le gravi ferite riportate. «Abbiamo perso una figura prominente, che ha significato tanto per tutta la comunità alpina e quella del freestyle», ha dichiarato la presidente della federazione Tove Moe Dyrhaug. «La sua morte lascia un enorme vuoto». Discesista norvegese a cavallo tra la fine degli Anni 90 e i primi Duemila, ha legato la sua carriera soprattutto allo ski cross con cui ha vinto una Coppa del mondo e un bronzo olimpico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi era Audun Gronvold, ex sciatore morto colpito da un fulmine