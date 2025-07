Roma rilancio totale per Ríos | 30 milioni sul piatto Stop temporaneo per El Aynaoui Wesley verso lo Zenit

La Roma non molla Richard Ríos. Dopo settimane di contatti, rifiuti e rilanci, il club giallorosso ha deciso di alzare la posta in maniera decisa, comunicando al Palmeiras la disponibilità a spingersi fino a 30 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una mossa che rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza capitolina, che ora attende una risposta dal Brasile. Non c’è ancora una chiusura definitiva, ma da Trigoria trapela una sensazione chiara: il margine per nuovi rilanci si è assottigliato, e ora la palla è nel campo del Palmeiras. Il giocatore ha già espresso gradimento per il trasferimento e, per facilitare l’accordo, ha rinunciato al 10% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rilancio totale per Ríos: 30 milioni sul piatto. Stop temporaneo per El Aynaoui, Wesley verso lo Zenit

