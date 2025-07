Intesa Sanpaolo main partner di Cortona on the move

Arezzo, 17 luglio 2025 – Intesa Sanpaolo partecipa come Main Partner alla 15^ edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia in programma dal 17 luglio al 2 novembre 2025 a Cortona, nel cuore della Toscana. Il tema di quest’anno attorno a cui si concentrerĂ la riflessione dei progetti fotografici è “Come Together” sul perchĂ© la riconciliazione sia l'unica opzione praticabile, analizzando alcuni dei tanti modi per raggiungerla - socialmente, politicamente, con sĂ© stessi. Intesa Sanpaolo e le Gallerie d’Italia contribuiscono attivamente al Festival con il progetto fotografico "Cronache d'acqua - Immagini dal Sud Italia", secondo capitolo della produzione in partnership con Cortona on the Move con il contributo editoriale di Green & Blue che racconta lo stato della risorsa piĂą preziosa del nostro pianeta: l’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intesa Sanpaolo main partner di Cortona on the move

