Crollo al polo universitario di Agrigento tra gli indagati c' è anche il rettore Massimo Midiri

C'√® pure il rettore dell'Universit√† di Palermo, Massimo Midiri, fra i¬†nove indagati dell'inchiesta¬†per il crollo del futuro polo universitario di via Atenea, ad Agrigento.¬†La sua iscrizione, come quella di altri tecnici e¬†progettisti che hanno avuto un ruolo nei lavori di ristrutturazione dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: crollo - polo - universitario - agrigento

Crollo all'interno del nascente polo universitario di via Atenea: in corso le verifiche tecniche dei pompieri - Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea, evacuati tutti gli immobili attigui.

Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea deputato a diventare il nuovo polo universitario - Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento.

Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea deputato a diventare il nuovo polo universitario - Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento.

Crollo al polo universitario di Agrigento, tra gli indagati c'è anche il rettore Massimo Midiri; Il crollo all'interno del nascente polo universitario in via Atenea: 9 indagati; Il crollo del muro nell'ex ospedale di Agrigento, aperta un'inchiesta.

Crollo al polo universitario di Agrigento: indagato il rettore dell‚ÄôUniversità di Palermo - Il rettore di Palermo Massimo Midiri indagato nell'inchiesta per il crollo nel futuro polo universitario di via Atenea ad Agrigento. Riporta meridionews.it

Il crollo nel futuro polo universitario di Agrigento, tra gli indagati il rettore Midiri - L'iscrizione, come quella di altri tecnici e progettisti, è un atto dovuto come garanzia difensiva per consentirgli di partecipare agli accertamenti con propri consulenti e legali ... Scrive msn.com