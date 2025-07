Israele colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza

Giovedì un raid israeliano ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, unica chiesa cattolica nella Striscia che si trova nel quartiere di Al-Zaytoun. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, il bilancio provvisorio è di due morti e sei feriti gravi. Tra i feriti anche il parroco, padre Gabriel Romanelli, colpito lievemente a una gamba. La premier Giorgia Meloni ha immediatamente condannato l’attacco: «Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento». Segnali di progressi nei negoziati. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza

In questa notizia si parla di: chiesa - israele - sacra - famiglia

Gaza, chiesa cattolica colpita da raid di Israele: 2 morti. Ferito il parroco Gabriel Romanelli. Idf: “Un errore”. Meloni: “Inaccettabile”. La diretta - Roma, 17 luglio 2025 – Dopo gli attacchi israeliani in Siria e i bombardamenti su Damasco la situazione in Medio Oriente sembra sempre più incandescente con una trattativa per il cessate in fuoco con Hamas che ogni giorno sembra più vicina, ma che mai arriva e nuovi fronti (dopo l’Iran la Siria) che si aprono.

Israele colpisce la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, Meloni: «Inaccettabili gli attacchi contro i civili» - Giovedì un raid israeliano ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, unica chiesa cattolica nella Striscia che si trova nel quartiere di Al-Zaytoun.

Raid israeliani colpiscono la chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza: almeno due morti e sei feriti, tra cui il parroco Padre Gabriele Romanelli. Meloni: "Inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azi Vai su X

Parrocchia Sacra Famiglia di Ferrara Vai su Facebook

Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia in un raid. Ferito il parroco Romanelli; Media: progressi nei negoziati, Hamas approva il piano israeliano di ritiro da Gaza - Meloni: i raid colpiscono la chiesa della Sacra Famiglia, inaccettabili gli attacchi contro i civili; Gaza, raid su chiesa cattolica: 2 morti. Meloni: 'Inaccettabile'. LIVE.

Bombardata la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza: morti e feriti. Meloni: “Attacchi di Israele ai civili inaccettabili” - Nel complesso della parrocchia avevano trovato rifugio centinaia di persone ... Si legge su dire.it

Guerra Israele Siria, a Gaza raid su chiesa: 2 morti. Meloni: "Inaccettabile". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Siria, a Gaza raid su chiesa: 2 morti. Lo riporta tg24.sky.it