Cessione da record svolta Vlahovic | ora si chiude

Il calciomercato è un gioco di specchi dove sogni, illusioni e colpi a sorpresa si rincorrono ogni giorno: arriva la svolta Vlahovic. Ogni estate, puntuale come un temporale d'agosto, il calciomercato irrompe nella quotidianità calcistica con la forza di un racconto che cambia a ogni ora. Una notizia smentita, un indizio rilanciato, un nome che sembrava dimenticato e che torna di colpo a far rumore. È un mondo fatto di suggestioni, di trattative sotterranee e di strategie che sfuggono anche ai più attenti. A volte sembra tutto finto, messo lì per riempire le pagine, e invece basta un segnale, un dettaglio, per cambiare completamente lo scenario.

Svolta Vlahovic, bonifico da 70 milioni: la Juve è già il passato - L’attaccante serbo vede il suo futuro compiersi, ecco cosa sta succedendo: i dettagli. Non si placano le voci relative al futuro di Dusan Vlahovic.

Juventus, svolta cessioni: non solo Vlahovic, triplo addio a sorpresa - Tiene banco il capitolo cessioni in casa Juventus in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo.

Juve, Vlahovic recupera e può giocare con la Lazio: svolta sul futuro, la decisione clamorosa - In casa bianconera recupero importante dell’attaccante in vista della gara contro la Lazio: tiene banco intanto il futuro, arriva la svolta “Vlahovic sta bene”.

Svolta Vlahovic e BOMBA da 28 milioni: così resta in Serie A I DETTAGLI

Vlahovic, dopo il no alla Premier arriva la svolta: il retroscena sblocca la partenza; Risoluzione contratto Vlahovic: svolta in casa Juventus.

Ultimatum Juve e nuova formula cessione: "Vlahovic doveva fare di più" - Il bilancio del primo anno di Vlahovic con la Juventus non è entusiasmante: critiche per il bomber e svolta in vista Pochi giorni ormai alla ripresa del campionato di Serie A, squadre impegnate ... calciomercato.it scrive

Juve, nodo Vlahovic: il serbo apre alla cessione, ma in cambio chiede una cosa ai bianconeri - Primi contatti tra l’agente di Dusan Vlahovic e la Juve per discutere il futuro del centravanti, che apre alla cessione, ma ad una condizione Per Dusan Vlahovic e la Juve la giornata di ieri ha segnat ... Lo riporta calcionews24.com