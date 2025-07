Civitella per il Meyer | torna l’evento di solidarietà

Torna anche per il 2025 l'imperdibile appuntamento con Civitella per il Meyer, sabato 26 luglio in piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Un evento atteso dalla cittadinanza e che è diventato uno degli eventi principali della estate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: civitella - meyer - torna - evento

Torna anche per il 2025 l'appuntamento con Civitella per il Meyer - Arezzo, 17 luglio 2025 – Torna anche per il 2025 l'imperdibile appuntamento con Civitella per il Meyer, sabato 26 luglio in piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

“Civitella per il Meyer”: torna il 26 luglio l’evento di solidarietà - Arezzo, 17 luglio 2025 – L’ultima edizione ha permesso di raccogliere qualcosa come 10mila euro, il ricavato di una serata all’insegna di tanta musica, divertimento e ovviamente anche buon cibo.

Da domenica 22 Giugno torna la DOMENICA ITALIANA !! Un mix di gusto, musica e tanta gente in un luogo meraviglioso !! Torna la domenica GINGER BISTROT , dal tramonto in poi pronti a CANTARE Vai su Facebook

“Civitella per il Meyer”: torna il 26 luglio l’evento di solidarietà ; Civitella per il Meyer: torna l’evento di solidarietà ; Dance sotto le stelle, Antiquaria, sagre e “A cena con il Landino: gli eventi del 3 agosto.

“Civitella per il Meyer”: torna il 26 luglio l’evento di solidarietà - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

"Civitella per il Meyer": torna l’evento di solidarietà - nello splendido borgo di Civitella e a seguire tanti artisti che si esibiranno in una grande serata di musica e solidarietà. Segnala arezzonotizie.it