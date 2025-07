Giornata da dimenticare in queste zone d’Italia | grandine enorme in arrivo

Le previsioni meteo non lasciano dubbi: oggi su alcune regioni italiane il maltempo la farà da padrone, piogge e grandine su vasta scala La situazione meteorologica del mese di luglio si è fatta più instabile, rispetto a ciò che aveva caratterizzato il clima nelle settimane precedenti. A lungo, avevamo vissuto un periodo estremamente soleggiato, con.

Temporali e grandine: allerta meteo per tutta la giornata nel Chietino - Le piogge che nella giornata di oggi investiranno l'Italia, soprattutto al Centro-nord, hanno indotto la Protezione civile a diramare un'allerta gialla per il maltempo in 12 regioni fra cui l'Abruzzo.

Temporali e grandine, giornata di allerta meteo in Campania - Un avviso di allerta meteo in Campania è stato emesso dalla Protezione civile regionale per l’intera giornata di oggi, lunedì 7 luglio 2025.

