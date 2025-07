Il padre dell’anno | Michael Keaton nella commedia dell’autenticità

Dal 18 settembre al cinema “Il padre dell’anno”: Michael Keaton in una commedia familiare diretta da Hallie Meyers-Shyer, tra risate, fragilitĂ e rinascita. E’ disponibile il trailer e il poster del film “Il padre dell’anno” di Hallie Meyers-Shyer, che arriverĂ al cinema dal 18 settembre distribuito da Adler Entertainment. La regista Hallie Meyers-Shyer (“40 sono i nuovi 20”) scrive e dirige una commedia che celebra la famiglia in tutte le sue forme e imperfezioni, con protagonista Michael Keaton insieme a Mila Kunis e Andie MacDowell. Al centro della vicenda Andy Goodrich (Michael Keaton), uomo d’affari e padre spesso assente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il padre dell’anno”: Michael Keaton nella commedia dell’autenticitĂ

Polizia ritrova bimba scomparsa da un anno, poi la scoperta shock: cosa ha fatto il padre - Polizia ritrova bimba scomparsa da un anno, poi la scoperta shock: cosa ha fatto il padre – Dalla disperazione alla speranza.

Ritrovata bimba di 14 mesi scomparsa da oltre un anno, è positiva alla cocaina: “Il padre l’ha sottratta alla madre e affidata ad una donna pregiudicata e tossicodipendente” - Una bambina di soli 14 mesi, scomparsa dopo essere stata sottratta alla madre dal padre, è stata ritrovata dalla Polizia di Stato di Novara in un’abitazione della provincia, costretta a vivere in uno stato di abbandono e in gravissime carenze igienico-sanitarie.

Novara, bimba di 14 mesi positiva alla cocaina: un anno fa è stata rapita dal padre - La piccola è nata dalla relazione di una donna italiana con un uomo straniero, che l'avrebbe costretta a portare a termine la gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno.

