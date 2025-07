Ultimissime Inter LIVE | è pressing alto per Lookman ma c’è un nodo; Leoni in arrivo per una contropartita? Pazza idea con la Juve…

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 15 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 14 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 13 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 12 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI' 11 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 17 LUGLIO L'Inter pensa ad uno scambio folle con la Juventus! Due top sul piatto in questa trattativa.

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: la strategia di Flick per il ritorno, oggi gli esami per Lautaro e Pavard - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: gli auguri del club a Moratti e la sua intervista, le ultime sulle condizioni di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Brusca frenata nella trattativa che vede il Milan ️ in forte pressing sul Bruges per Ardon Jashari L’ad del club belga 🇧🇪 Bob Madou ha, infatti, gelato i rossoneri con queste dichiarazioni: “ Ci siamo incontrati col Milan per cortesia, ma senza parlare di soldi. Vai su Facebook

Champions League, Inter-Bayern 2-2 e Real Madrid-Arsenal 1-2. Nerazzurri e gunners in semifinale - Real ancora ko, stavolta 2 a 1 con l'Arsenal. Capolinea Ancellotti; PSG-Inter 5-0: prima Champions League per i francesi, Inter annichilita; L’Inter gioca a Tennis all’Olimpico, contro la Lazio finisce 0-6.

Lookman Inter: pressing degli agenti nerazzurri per portare a Milano l’attaccante nigeriano, ma l’Atalanta fa muro - Lookman Inter, il centravanti dell’Atalanta favorevole alla cessione ma rimane un nodo da sbrogliare con la Dea. Secondo informazione.it

Inter, pressing totale: pronti 30 milioni per chiudere il colpo - L’Inter non ha alcuna voglia di mollare la presa per uno dei suoi principali obiettivi di mercato: la società ha pronti 30 milioni. Si legge su spaziointer.it