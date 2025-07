Michele Criscitiello | Cerco la perfezione Sportitalia vincente in tv e come brand

L'intervista al conduttore e colonna portante del canale sportivo che raccoglie consensi e ascolti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Michele Criscitiello: “Cerco la perfezione, Sportitalia vincente in tv e come brand”

In questa notizia si parla di: michele - criscitiello - cerco - perfezione

Michele Criscitiello: “Mi piace abbinare il calcio alla bella donna. La devi istruire, come ho fatto con Giusy Meloni” - In un lungo discorso Michele Criscitiello racconta come sceglie le ragazze per Sportitalia. Preferisce che siano belle piuttosto che preparate, perché "La ragazza deve essere bella perché cattura l'occhio, poi lavoriamo per catturare anche l'orecchio" ha spiegato il giornalista che ha raccontato di aver scoperto e istruito Giusy Meloni, oggi volto di DAZN.

Criscitiello critica la scelta del Napoli di puntare su Lorenzo Lucca Vai su Facebook

Michele Criscitiello caccia il giornalista Manuel Parlato in diretta tv ... - Durante una diretta su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha allontanato bruscamente il giornalista Manuel Parlato, dicendo: «Buonanotte Manuel, vai a lavorare altrove. Da leggo.it

Criscitiello: “Il settore giovanile del Milan va forte, anche se…” - Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del Milan e del suo settore giovanile. Lo riporta msn.com