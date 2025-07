Concerti in Villa 2025 | Dialoghi in musica

Venerdì 25 luglio alle ore 21, la straordinaria cornice del Castello Rivola a Comonte – Seriate (Via Corti 9) ospiterà il secondo atteso appuntamento della rassegna ‘Concerti in Villa 2025 – Dialoghi in Musica’, un evento che coniuga raffinatezza artistica, valorizzazione del territorio e incontro con la grande musica. Protagonista della serata sarà il quartetto d’archi, una delle formazioni più nobili e versatili del repertorio classico, affidato all’eccellenza del Da Vinci Ensemble, composto da Marcello Miramonti (violino), Simona Cappabianca (violino), Margherita Fanton (viola) ed Enrico Graziani (violoncello): quattro artisti di straordinario profilo, attivi nelle più prestigiose istituzioni musicali europee e riconosciuti per il rigore interpretativo, l’energia esecutiva e l’intesa profonda che li unisce sul palco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Concerti in Villa 2025: Dialoghi in musica

Il 25 luglio vi aspettiamo per un nuovo appuntamento con la rassegna musicale "Concerti in Villa" che porta buona musica in dimore e giardini di Seriate particolarmente suggestivi. Alle 21, al Castello Rivola di via Corti, andrà in scena "Haydn, Puccini, Dvor

