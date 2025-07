Ires è tempo di versare saldo e accont22o 2025 Ecco le istruzioni necessarie

Il pagamento dell’ Ires deve essere effettuato entro il 21 luglio 2025: i termini di versamento dell’imposta sono slittati di una ventina di giorni (la deadline era prevista originariamente al 30 giugno 2025) per i titolari di partita Iva che applicano gli Isa. I contribuenti hanno la possibilità di rateizzare gli importi da versare in sei rate, l’ultima delle quali è il 16 dicembre 2025: in questo caso, però, è necessario mettere in conto una maggiorazione dello 0,40% determinato dagli interessi da versare. Il versamento dell’Ires deve essere effettuato utilizzando un Modello F24: le istruzioni per la sua compilazione, sostanzialmente, sono rimaste le stesse dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ires, è tempo di versare saldo e accont22o 2025. Ecco le istruzioni necessarie

