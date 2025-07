Meloni | Inaccettabili attacchi Israele

10.45 "I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la Chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi". E' la reazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al bombardamento della Chiesa cattolica a Gaza con morti e feriti. "Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento", ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: meloni - inaccettabili - attacchi - israele

Meloni agli industriali: «Speculazioni inaccettabili sull’energia. La Ue rimuova i dazi interni» - «Mi auguro che l’Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni che si è auto-imposta in questi anni».

D’Agostino (FI): “Basta odio, piena solidarietà a Meloni e Piantedosi. Offese ai minori inaccettabili” - AVELLINO – “I post attribuiti a un insegnante campano, contenenti minacce rivolte sui social alle figlie della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rappresentano un attacco inaccettabile non solo alle persone coinvolte, ma anche ai valori.

Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza: "Reazione di Israele ha forme inaccettabili, serve cessate il fuoco" - DIRETTA - La premier ha riferito alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 maggio Meloni è alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 maggio.

#Meloni alla Camera: la reazione di #Israele a #Gaza ha forme inaccettabili, si fermi Vai su Facebook

Media: progressi nei negoziati, Hamas approva il piano israeliano di ritiro da Gaza - Meloni: i raid colpiscono la chiesa della Sacra Famiglia, inaccettabili gli attacchi contro i civili; ++ Meloni, da Israele da mesi attacchi inaccettabili a civili ++; Gaza, raid su chiesa cattolica: 2 morti. Meloni: 'Inaccettabile'. LIVE.

Bombardata la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza: morti e feriti. Meloni: “Attacchi di Israele ai civili inaccettabili” - Nel complesso della parrocchia avevano trovato rifugio centinaia di persone ... Da dire.it

MEDIO ORIENTE: Inaccettabili raid Israele contro popolazione civile a Gaza - Meloni - "I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Si legge su msn.com