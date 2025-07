La Banca del Fucino ha collocato un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 del valore nominale di 50 milioni di euro. Lo si legge in una nota, secondo cui l'operazione "è parte integrante del piano diversificato di funding di Banca del Fucino e si inserisce nel piano strategico di ottimizzazione della struttura patrimoniale connessa alla prossima acquisizione di Cassa di Orvieto - annunciata a fine gennaio 2025 e in attesa delle autorizzazioni di legge. A conclusione, l'acquisizione porterĂ alla creazione del primo gruppo bancario a capitale privato del Centro Sud Italia per prodotto bancario aggregato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banca Fucino, colloca bond da 50 milioni di euro