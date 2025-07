Il coro dei bambini di Chieti invitato da Melozzi alla Notte dei Serpenti

Un’esperienza unica e indimenticabile attende i bambini e le docenti della Scuola primaria Via Pescara dell’Istituto comprensivo 3 di Chieti: il 20 luglio saranno tra i protagonisti della Notte dei Serpenti, l’evento culturale e musicale giunto alla terza edizione, che si svolgerĂ a Pescara sotto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Asma nei bambini, ne soffre uno su dieci: visite gratuite a Chieti - Un bambino su dieci soffre di asma e oltre la metĂ dei piccoli pazienti presenta anche allergie respiratorie.

“I colori delle emozioni”: al via a Chieti Scalo il laboratorio gratuito di pittura creativa per bambini - Un’occasione speciale per stimolare la fantasia e l’espressione emotiva nei più piccoli. L’associazione Erga Omnes, con il patrocinio del Comune, lancia “I colori delle emozioni”, un laboratorio gratuito di pittura creativa rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Angsa Abruzzo vince in tribunale e garantisce cure a sette bambini di Chieti e Pescara con autismo - L’Angsa Abruzzo (Associazione genitori persone con autismo) ha conquistato un altro risultato in tribunale, vincendo l’ennesimo ricorso sulle liste d’attesa.

