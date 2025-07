Tra cinque giorni si alzerĂ il sipario sui Mondiali di scherma, che per la prima volta nella loro storia si disputeranno in Georgia a Tbilisi. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per la rassegna iridata, per una nazionale che sicuramente vuole recitare un ruolo da protagonista, puntando alla vittoria del medagliere. Dopo aver analizzato le speranze di medaglia per l’Italia nelle prove individuali, ora tocca a quelle nelle prove a squadre, dove ci sono sicuramente importanti possibilitĂ di sentir risuonare l’inno italiano piĂą volte. Non si può non partire dal fioretto, con un’Italia che si presenta come la nazione da battere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: le carte da medaglia dell’Italia nelle gare a squadre