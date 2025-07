Sgarbi prosciolto dopo l’attacco a una docente | ‘Ignoranti come capre’ non è diffamazione

Durante una gita a Ferrara nel 2023, una docente rifiutò di visitare una mostra sul Rinascimento curata da Vittorio Sgarbi. Il critico reagì con parole offensive, poi finite in un video online. Denunciato per diffamazione, Sgarbi è stato prosciolto dal tribunale, che ha ricondotto l’offesa al reato di ingiuria, oggi depenalizzato La gita a Ferrara . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Docente in gita con classe non visita mostra sul Rinascimento. Sgarbi: “Insegnanti incapaci, ignoranti come capre”. Imputato per diffamazione, è stato prosciolto - Il 25 maggio 2023, durante una gita scolastica a Ferrara, una docente di una scuola di Pescara si è rifiutata di far visitare alla sua classe una mostra sul Rinascimento curata da Vittorio Sgarbi.

