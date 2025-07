Cosa ci racconta il primo trailer del thriller psicologico After The Hunt di Luca Guadagnino e con Julia Roberts in uscita il 16 ottobre

Sono da brividi questi Julia Roberts e Andrew Garfield nel nuovo thriller psicologico di Luca Guadagnino. Eccolo il primo, attesissimo trailer che ci immerge in questa storia piena di bugie e veritĂ non dette. Inutile dire che queste prime immagini di After the Hunt: Dopo la caccia, ci hanno incuriosito tanto. Il film, che sarĂ al cinema dal 16 ottobre (sempre che prima non faccia un'anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia 2025 .), parte con aspettative altissime. Cosa racconta il trailer di "After the Hunt: Dopo la caccia". Le prime immagini di After the Hunt: Dopo la caccia ci catapultano immediatamente nel cuore di un campus universitario dove le apparenze ingannano e ogni conversazione nasconde una veritĂ scomoda.

