Conte governo di Israele ha perso umanità compie un genocidio

"Un errore tecnico, siamo spiacenti: questo non √® un messaggio che √® risuonato in una nostra stazione ferroviaria, ma lo ha detto il governo israeliano dopo aver ucciso 6 bambini palestinesi che erano in fila per un goccio d'acqua. E' un governo che ha perso l'umanit√†, si chiama genocidio. Non viene risparmiato nulla, ma allora 'i sovranisti de noantri' che fine hanno fatto? A Gaza √® stata distrutta l'umanit√†. Da mesi chiediamo a Meloni, Salvini e Tajani: come potete rimanere cos√¨ indifferenti? Ve lo chiederanno i vostri figli e le vostre coscienze". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni sul memorandum d'intesa tra Israele e l'Italia.

