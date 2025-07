Nick Kyrgios è sicuro | In questo momento nessuno può fermare Sinner e Alcaraz

“Chi può fermare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? In questo momento nessuno”. Nick Kyrgios, com’è ben noto, non ama tanto i giri di parole e, anche in questo caso è particolarmente diretto nell’analisi del momento del tennis attuale. Secondo il tennista australiano, quindi, il duopolio Sinner-Alcaraz potrà durare ancora a lungo a meno di particolari stravolgimenti inaspettati. Dopotutto stiamo parlando di due tennisti che hanno messo le mani sugli ultimi 7 titoli del Grande Slam consecutivi. Non certo un dato che possa passare tra parentesi. L’altoatesino in questo lasso di tempo ha conquistato 2 Australian Open, uno US Open e il torneo di Wimbledon non più tardi di pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

