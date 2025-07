Macherio peruviano strangola la compagna in strada | cadavere scoperto dai figli

Il femminicidio si è consumato sotto gli occhi dei passanti. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macherio, peruviano strangola la compagna in strada: cadavere scoperto dai figli

