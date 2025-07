Pezzi di auto rubati e rivenduti online | 2 arresti I colpi anche nel casertano

Due venticinquenni sono finiti agli arresti domiciliari per almeno 16 furti in auto. Il provvedimento restrittivo è stato messo dal gip dl Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine delle indagini dei carabinieri di Benevento. In particolare, i furti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: auto - arresti - pezzi - rubati

Furti d'auto, 25 arresti a Cerignola nell'operazione 'Stolen': "Prima risposta alle nostre richieste" - “Esprimo il mio personale ringraziamento e quello dell’intera amministrazione comunale alle forze di polizia e alla magistratura di Trani per l’esito dell’operazione avvenuta nelle scorse ore in città ”, così il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito commenta l’indagine che ha portato all’arresto.

Roma – Cocaina nascosta nei doppi fondi dell’auto: due arresti al Quarticciolo - I “Falchi” della Squadra Mobile sequestrano sette chili di droga. Fondi segreti azionabili con una calamita CRONACA DI ROMA – DROGA.

L'auto mai vista a Castelbuono e la cessione di hashish, scattano tre arresti per spaccio - I carabinieri della stazione di Castelbuono, impegnati a contrastare il traffico di stupefacenti nel territorio madonita, hanno arrestato due palermitani di 24 e 36 anni e un 20enne castelbuonese, tutti noti alle forze di polizia, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Pezzi di auto rubati e rivenduti online: 2 arresti. I colpi anche nel casertano; Furto e riciclaggio di auto: 25 arresti, rivendevano i pezzi sul mercato nero; Contrasto ai furti di auto, 25 arresti a Barletta-Andria-Trani.

Rubavano pezzi di auto, almeno sedici furti in Campania - Sono ritenuti gli autori di almeno sedici furti in auto in diverse località della Campania e per questo due venticinquenni di Napoli sono finiti agli arresti domiciliari. Segnala ansa.it

Banda di 9 persone ruba oltre 100 auto in Brianza per rivendere i pezzi, ma la riforma Cartabia li “salva” quasi tutti - Intanto, viene assolta dal Tribunale di Monza la titolare di una società di ricambi di Ornago, accusata del commercio ill ... Secondo msn.com