Acr Messina ufficialmente iscritto al campionato di serie D

L’Acr Messina è iscritta ufficialmente al campionato di serie D. La Covisod ha ritenuto completa la documentazione presentata dal club giallorosso, che potrà, quindi, essere ai nastri di partenza del torneo, ma con la pesante penalizzazione di 14 punti. Per ricevere il parere positivo della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: messina - campionato - serie - ufficialmente

L’Acr Messina si iscrive al campionato di serie D, si parla di un possibile acquirente - L’Acr Messina ha inviato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie D. Alla documentazione prevista pare siano stati allegati gli avvenuti pagamenti ai tesserati, effettuati dal socio di minoranza Pietro Sciotto.

Il Kartodromo di Messina ospita il Campionato Sprint Interprovinciale - Al Kartodromo di Messina è nuovamente tempo di grandi emozioni con il Campionato Sprint Interprovinciale, prima della pausa estiva.

Campionato Nazionale di Karate Kyokushinkai, l'Honbu Dojo Messina trionfa ad Agrigento - Si è svolto lo scorso 29 giugno ad Agrigento il Campionato Nazionale di Karate Kyokushinkai, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di arti marziali in Italia.

Il Messina ha completato i pagamenti dei tesserati e nonostante il -14 in classifica, ha inviato domanda d'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. I versamenti per il saldo degli arretrati sono stati effettuati dall'attuale socio di minoranza. Una stagione, l'en Vai su Facebook

Cocuzza: "Spero che il Messina torni a disputare almeno un campionato di serie D, che qualcuno possa entrare in società, vincere il campionato e tornare tra i professionisti". Finocchiaro ha chiarito che non è arrivata alcuna richiesta ufficiale per l'utilizzo del " Vai su X

Acr Messina ufficialmente iscritto al campionato di serie D; Akademia Sant’Anna ufficialmente ammessa al Campionato di Serie A2 2025/2026; Messina, c'è l’ok del tribunale per i pagamenti ai tesserati.

Calcio: Disco verde della Covisod al Messina, potrà iscriversi in Serie D - Disco verde dalla Covisod per l'iscrizione dell'Acr Messina nel campionato di Serie D. Da 98zero.com

Acr Messina: ok all'iscrizione in Serie D, si cerca un accordo per la gestione - E' arrivato l'atteso via libera dalla Commissione di controllo sull'iscrizione del Messina al prossimo campionato di Serie D . Riporta msn.com